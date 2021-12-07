Стало відомо, кого Байден ймовірно запропонує на посаду посла США в Україні

Стало відомо, кого Байден ймовірно запропонує на посаду посла США в Україні

Вже понад два роки США не мають офіційно затвердженого у Сенаті посла в Україні.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден може запропонувати кандидатуру досвідченого дипломата Бріджет Брінк на посаду посла США в Україні, яка пустує вже більше двох років.

Про це пише видання Foreign Policy з посиланням на власні джерела серед посадовців.

Як зазначається, вже більше двох років США не мають офіційно затвердженого у Сенаті посла в Україні.

Чинні й колишні посадовці повідомляють, що президент США Джо Байден може обрати кандидатом на посаду американського посла в Україні досвідчену кар'єрну дипломатку Бріджет Брінк. Проте остаточного рішення ще немає.

Затримка призначення усіх кандидатів Державного департаменту США на посади пов'язана з супротивом сенатора-республіканця Теда Круза через його розбіжності з адміністрацією Байдена щодо "Північного потоку-2". Повідомляється, що таке відтермінування спричинило роздратування в колі ветеранів дипломатичної служби і європейських оглядачів.

Нагадаємо, попередній посол США в Україні Марі Йованович завершила свою роботу наприкінці травня 2019 року.

Адміністрація Дональда Трампа у травні 2020 року пропонувала кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кейта Дейтона на посаду посла США в Україні, але його так іне призначили.

У липні цього року на посаду розглядали двох кандидатів: посла США в Сербії Ентоні Годфрі і посла США в Узбекистані Даніеля Розенблюма.

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