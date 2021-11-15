Стало відомо, кого Корнієнко замість себе пропонуватиме на пост голови партії "Слуга народу"

Стало відомо, кого Корнієнко замість себе пропонуватиме на пост голови партії "Слуга народу"

Шуляк є заступницею голови депутатської фракції партії, заступницею голови Комітету ВР з питань регіонального розвитку та містобудування, а також головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії "Слуга народу", пропонуватиме на цю посаду замість себе Олену Шуляк.

Про це повідомляє пресслужба політсили.

"Одна з найактивніших членів нашої команди. Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.

У "Слузі народу" також зазначили, що Корнієнко залишиться членом партії та "братиме активну участь у її житті".

Нагадаємо, 15 листопада, відбудеться з’їзд пропрезидентської партії, на якому обиратимуть нового очільника політсили, оскільки 8 листопада перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко ухвалив рішення скласти повноваження голови партії "Слуга народу". Таке рішення він пояснив бажанням глибше зосередитися на реформі роботи парламенту на посаді першого віцеспікера.

Водночас раніше деякі нардепи від "Слуги народу" повідомили, що головою партії замість Олександра Корнієнка на найближчому з'їзді партії можуть призначити народну депутатку Олену Шуляк.

Новини України: новим спікером став "слуга народу" Руслан Стефанчук

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання