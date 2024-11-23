Стало відомо, кого Трамп планує зробити міністром фінансів США

62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії.

Перехідна команда новообраного президента Дональда Трампа готується оголосити, що він обрав Скотта Бессента, який керує фондом Key Square Group, наступним міністром фінансів США, як повідомляють джерела, знайомі з цим питанням.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що оголошення буде зроблено вже незабаром, повідомили люди, які побажали зберегти анонімність.

62-річний Бессент був ключовим економічним радником Трампа під час передвиборчої кампанії, пропагуючи його плани та створюючи політичні промови. Якщо це буде підтверджено Сенатом, який буде в руках республіканців до того моменту, як Трамп вступить на посаду в січні, Бессент візьме на себе роль найвищого економічного політика країни.

"Міністри фінансів несуть величезну відповідальність за глобальну економіку, включаючи нагляд за найбільшим у світі ринком облігацій, збором податків та економічними санкціями", - пише видання.

Трамп зважував на цю посаду кількох кандидатів, включаючи виконавчого директора Apollo Global Management Inc. Марка Роуена, колишнього губернатора Федеральної резервної системи Кевіна Уорша та сенатора від Теннессі Білла Хегерті. Іншого претендента Говарда Лутніка, раніше зняли з балотування, коли Трамп призначив його очолити Міністерство торгівлі.

Поки оголошення кандадатури не буде остаточним, Трамп може обрати іншого кандидата. Наразі перехідна команда Трампа та Бессента не відразу відповіли на запити про коментарі.

Бессент був прихильником перебудови валютної політики США, хоча він не підтримував відкритої стратегії знецінення долара. Під час першого терміну Трампа тодішній президент називав підвищення курсу долара шкідливим для американських виробників і навіть розглядав можливість державного втручання для управління вартістю долара.

Бессент визнав, що хоча ослаблення долара було б корисним для деяких частин економіки, деякі пропозиції Трампа підвищили б його вартість.

"Тарифи спричиняють зміцнення долара, тому слабший долар із тарифами – це економічна аномалія", – сказав Бессент в інтерв’ю Bloomberg TV, погоджуючись з аналізом багатьох економістів.

У нещодавній статті в Wall Street Journal Бессент сказав, що обрання Трампа "спричинило найбільше одноденне зростання курсу долара США за понад два роки, і третє за величиною за останнє десятиліття"

"Це вотум довіри лідерству США на міжнародному рівні та долару як світовій резервній валюті", — сказав він.

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Нагадаємо, що раніше кандидат Трампа на посаду генпрокурора зняв свою кандидатуру після секс-скандалу.

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