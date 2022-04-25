Стало відомо, коли Байден планує призначити нового посла США в Україні

У понеділок, 25 квітня, президент Джо Байден офіційно запропонує Бріджит Брінк, нині пані послу США в Словаччині, стати амбасадоркою США в Україні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки з міністром оборони Ллойдом Остіном до Києва 24 квітня, пише Reuters.

Зазначається, що посада посла США в Україні залишалася вакантною майже три роки. Також під час візиту до української столиці головний дипломат США повідомив, що найближчим часом до Києва повернуться американські дипломати та відновить роботу посольство.

Варто зазначити, що американські дипломати покинули Київ майже за два тижні до початку широкомасштабного вторгнення Росії - до 24 лютого, перенісши деякі функції до західного міста Львова, а потім переїхали до Польщі.

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Нагадаємо, що Вашингтон майже три роки не призначав свого посла до України після відставки Марі Йованович, яка залишила посаду в травні 2019 року на особисту вимогу тодішнього президента Трампа через звинувачення в нелояльності. Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Вашингтон запропонував призначити послом США в Україні Бріджит Брінк, яка зараз очолює американське дипломатичне представництво у Словаччині. Раніше про плани на таке призначення повідомляли американські ЗМІ.

Що відомо про Бріджит Брінк

Бріджит Енн Брінк - американська дипломатка, Надзвичайний і Повноважний Посол США в Словаччині. Здобула ступінь бакалавра політології в Кеньйон-коледжі (приватний гуманітарний коледж в Огайо) і два ступені магістра — з міжнародних відносин та політичної теорії — у Лондонській школі економіки. Крім англійської, володіє російською, сербською, а також грузинською і французькою мовами.

Дипломатичну кар'єру розпочала в Державному департаменті США 1996 року. Працювала у Грузії, Узбекистані та наразі у Словаччині.