Стало відомо, коли Білий дім надішле запит до Конгресу на 100 млрд доларів для України та Ізраїлю

Президент США Джо Байден має звернутися американців зі спеціальною промовою щодо відповіді Ізраїлю на атаку ХАМАСу та російську війну в Україні.

Його виступ відбудеться у четвер, 19 жовтня о 20 за місцевим часом (20 жовтня, 3:00 ночі за Києвом - ред.).

Про це пише Голос Америки.

Очікується, що наступного дня Білий дім надішле запит до Конгресу на суму близько 100 мільярдів доларів, який включатиме оборонну допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також фінансування зусиль із посилення безпеки на кордоні США з Мексикою.

Раніше генсек НАТО Столтенберг наголосив, що Україна потребує більше зброї. Чим сильнішою вона буде на полі бою, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про існування ризиків зменшення обсягів західної допомоги. Водночас глава держави вірить партнерам, які запевняють, що цього не станеться.

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