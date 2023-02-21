Стало відомо, коли БМП Marder від Rheinmetall доставлять до України, а з якими боєприпасами доведеться зачекати

Німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив, що БМП Marder, які він підготував для України, будуть доставлені в березні, тоді як з боєприпасами для САУ Gepard доведеться почекати до літа.

Про це повідомив голова концерну Армін Паппергер під час відвідин спільно з міністром оборони ФРН Борисом Пісторіусом підприємства Rheinmetall в Унтерлюсі, - пише Укрінформ.

«Домовлено здати їх наприкінці березня. Тут вони стоять, уже закінчені», підкреслив Паппергер.

Йдеться про 20 машин, які зобов’язалася передати промисловість, ще 20 надійдуть від Бундесверу.

А ось лінію боєприпасів для САУ Gepard планується створити у квітні-травні. При цьому компанія подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла.

Промисловість відповідає на заклик міноборони, яке веде переговори з компаніями ВПК щодо збільшення випуску зброї.

Нагадаємо, що Rheinmetall оголосила, що міністерство оборони Німеччини від імені України доручило їй поставити 300 тис. боєприпасів калібру 35 мм для САУ Gepard, які зараз перебувають на озброєнні українських військових. За інформацією компанії, вартість замовлення становить «тризначне число мільйонів євро».

Rheinmetall виробить боєприпаси двох видів (по 150 тисяч): бронебійних Sabot – Tracer (APDS-T) та High Explosive Incendiary – Tracer (HEI-T). «Це дозволить ефективно вразити безліч цілей», - йдеться у повідомленні компанії.

Перші APDS-T будуть доставлені влітку 2023 року. Перехід у виробництво з APDS-T на HEI-T заплановано на середину 2024 року.

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