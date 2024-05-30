Стало відомо, коли Франція оголосить про відправлення своїх інструкторів до України — Reuters

Спочатку Франція планує відправити до України кілька інструкторів для "оцінки можливостей", а згодом ця кількість значно зросте.

Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну. Про це країна нібито оголосить під час візиту президента Володимира Зеленського на початку червня.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами дипломатів, Париж сподівається сформувати і очолити коаліцію країн, які запропонують таку допомогу Києву у військових зусиллях, навіть попри те, що деякі з його партнерів по Європейському Союзу побоюються, що це може спровокувати прямий конфлікт з Росією.

Двоє дипломатів розповіли агентству, що Франція спочатку відправить обмежену кількість персоналу для оцінки можливості місії, а потім — кілька сотень інструкторів.

Співрозмовники агентства зазначили, що навчання буде зосереджене на розмінуванні, підтримці обладнання в робочому стані і технічному досвіді для військових літаків.

Париж також фінансуватиме, озброюватиме і тренуватиме українську моторизовану бригаду.

"Домовленості дуже просунуті, і ми можемо очікувати чогось наступного тижня", – сказало одне з джерел.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який підписав документи, що дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, привітав ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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