Стало відомо, коли Конгрес США може проголосувати за допомогу Україні

Оголошення про проведення голосування в перший тиждень грудня чинить тиск на законодавців, щоб вони запропонували угоду про безпеку кордону, яка може поєднуватися з допомогою для союзників США.

Про це пише Politico.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер планує провести голосування щодо прохання президента Джо Байдена щодо мільярдної допомоги для України та Ізраїлю вже 4 грудня, щоб створити певну терміновість на тлі жорстких переговорів.

Оголошення Шумера в неділю чинить тиск на законодавців, щоб вони прийшли до угоди про безпеку кордону, яка може поєднуватися з такою необхідною допомогою для двох союзників США. Республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордону в рамках будь-якого законопроєкту про додаткові витрати, сподіваючись, що така угода зможе звільнити більшість Республіканської партії, яка неохоче підтримує Україну.

Шумер назвав цей прикордонний попит «найбільшою перешкодою» для надання нових коштів на захист України від Росії та війни Ізраїлю з ХАМАС.

«Це впровадило десятиліттями давню гіперпартійну проблему до переважно двопартійних пріоритетів», — сказав Шумер у листі до сенаторів. Лідер Демократичної партії сказав, що його фракція з 51 члена «готова працювати над розробками здорового глузду для розв'язання питань імміграції», але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може «поставити під загрозу весь» додатковий законопроєкт.

Він також закликав демократів більше співпрацювати з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду, що він також намагався зробити безпосередньо перед канікулами на День подяки. Він попередив про довгі ночі та дні попереду, а також про можливу роботу у вихідні.

Двопартійне угруповування була створена кілька тижнів тому з надією досягти угоди, яка б поєднала запит Байдена на понад 100 мільярдів доларів для України, Ізраїлю, Тайваню та кордону зі змінами в політиці США щодо надання притулку та умовно-дострокового звільнення.

Є майже 60 голосів за те, щоб направити Україні ще десятки мільярдів, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди про кордон, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підійме до законопроєкту, у якому відсутні положення про безпеку кордону. Поштовх Шумера до голосування в Сенаті на початку грудня дає крайній термін для переговорів у Сенаті, і він може знадобитися: Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про витрати цієї осені, які не враховують допомогу Україні, і в новому році ситуація тільки ускладниться.

«Ніщо не зробить таких автократів, як Путін або Сі, зараз більш щасливими, ніж те, що Сполучені Штати коливаються у підтримці українського народу та його військових», — написав Шумер у своєму листі, маючи на увазі лідерів Росії та Китаю. «Це не тільки українська або трансатлантична безпека, це також і американська безпека, тому що неконтрольований Путін був би обмілілим Путіним».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатів є достатньо можливостей, щоб одночасно забезпечити всім необхідним Україну для протистояння російської агресії.

Крім того, ми раніше інформували, що у Байдена пояснили, чому допомога Україні вигідна для США.

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Шумер також сказав, що найближчими днями відбудеться брифінг щодо України для всіх сенаторів.