Стало відомо, коли Конгрес США може ухвалити тимчасовий проєкт фінансування уряду - Politico

Лідери Конгресу наступного тижня планують ухвалити дворівневу роботу до березня, за шість днів до першого з двох термінів припинення роботи уряду.

Новий виток фінансування дозволить федеральним агентствам працювати на двох різних часових проміжках, як і поточний тимчасовий проміжок. За словами джерела, знайомого з пропозицією, термін фінансування деяких федеральних агентств закінчиться 1 березня, тоді як фінансування інших триватиме до 8 березня.

Про це пише Politico.

Спікер Майк Джонсон підтримує план, який необхідний для завершення списку з 12 законопроєктів про витрати на поточний фінансовий рік, після того, як він раніше відхилив ідею ще одного короткострокового продовження фінансування. Очікується, що Джонсон проведе брифінг на конференції Республіканської партії в неділю ввечері.

Другий «ступінчастий» підхід майже напевно потребуватиме значної підтримки демократів, щоб пройти в Палату представників, тоді як консерватори обурюються на республіканців Луїзіани за те, що вони уклали угоду з лідером більшості в Сенаті Чаком Шумером щодо системи державного фінансування на фінансовий рік, який розпочався 1 жовтня.

Джонсон заявив у п’ятницю, що він налаштований дотримуватися цих рамок, попри те, що прихильники жорсткої лінії республіканці намагаються відмовитися від угоди на користь більш консервативної пропозиції, яка буде приречена в Сенаті.

Фінансовий план на 2024 рік, узгоджений Джонсоном і Шумером, значною мірою дотримується загальних показників бюджету, встановлених угодою про обмеження боргу, урізаною президентом Джо Байденом і колишнім спікером Кевіном Маккарті минулого літа, встановивши фінансування на оборону в розмірі 886 мільярдів доларів і фінансування, не пов’язане з обороною, на рівні майже 773 мільярдів доларів.

Нагадаємо, раніше український дипломат Валерій Чалий припустив, що республіканці до визначення свого кандидата на президентські вибори США не хочуть ухвалювати якихось кардинальних рішень, що стосуються допомоги Україні.

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