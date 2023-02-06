Стало відомо, коли країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання Україні - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що під час засідання Контактної групи з питань оборони України 14 лютого країни-партнери оголосять про кількість танків і терміни їх надання державі.

Про це він сказав під час пресконференції в Києві, - пише Укрінформ.

"Перелік країн (які планують надати Україні танки – ред.) я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще ухвалюють політичні рішення. Моє відчуття, що 14 лютого, коли буде чергове засідання Контактної групи з питань оборони України, яке фізично буде не в Рамштайні, а в Брюсселі, можливо, там уже кожна країна оголосить про кількість (танків – ред.) і терміни (надання – ред.)", – зауважив Резніков.

Зараз про передачу Україні танків уже заявили канадці, поляки, німці, американці тощо.

Але спочатку українські танкові екіпажі пройдуть навчання на полігонах у Європі, а вже потім вирушать на поле бою.

Нагадаємо, що Канада надасть Україні чотири танки Leopard 2A4, інструкторів, запасні частини та боєприпаси. Але очільник Міноборони Канади залишила відкритою можливість надсилання більшої кількості Leopard 2 у майбутньому.

Також ЗСУ можуть отримати із промислових складів Німеччини до 160 основних бойових танків Leopard 1. Німецькі виробники готові відремонтувати значну частину наявних у них бойових машин.

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