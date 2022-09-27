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Стало відомо, коли країни Євросоюзу почнуть обговорювати нові санкції проти Росії

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Стало відомо, коли країни Євросоюзу почнуть обговорювати нові санкції проти Росії

Фото: Associated Press

Новий, восьмий пакет санкцій проти Росії країни-члени Європейського союзу можуть обговорити вже цього тижня.

Наразі відомо, що фактично перше обговорення нових санкцій проти Росії відбудеться в п’ятницю, 30 вересня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Схоже, що наступна пропозиція щодо санкцій ЄС надійде до країн-членів ЄС пізніше цього тижня, а перше справжнє обговорення між представниками ЄС відбудеться в п’ятницю (30 вересня - ред.)" - написав журналіст.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що європейський Союз накладе санкції проти організаторів "референдумів" на окупованих територіях України.

Наразі у Німеччині вже звільнили керівного директора постачальника енергії Energie Waldeck-Frankenberg у Гессені Штефана Шаллера, який був російським "спостерігачем" на фейкових референдумах.

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