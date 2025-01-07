Стало відомо, коли може з'явитися мирна угода між Україною та Росією

Під час своєї кампанії Трамп стверджував, що здатен завершити війну за 24 години, однак не розкрив деталей реалізації цього плану.

Новообраний президент США Дональд Трамп може підготувати мирну угоду між Україною то Росією до Великодня.

Таку думку висловив науковий співробітник американського аналітичного центру Yorktown Institute Роберт Кларк, пише Sky News

Дональд Трамп заявив, що припинення війни в Україні буде одним із його головних міжнародних пріоритетів після вступу на посаду. Під час кампанії він стверджував, що може завершити війну за 24 години, але не уточнив, як саме.

"Це буде надзвичайно складно для України. Я вважаю, що люди повинні з повагою ставитися до того факту, що це — рішення України. Зрештою, це не рішення Америки і не "Британії". «Думаю, американська сторона напевно розгляне можливість укладання певної угоди до Великодня. Усе залежить від того, наскільки президент Путін готовий йти на поступки, особливо у таких регіонах, як Курськ, а також, на жаль, наскільки президент Зеленський готовий до компромісів", - сказав Роберт Кларк.

Також повідомляється, що Трамп призначив відставного американського генерала Кіта Келлога своїм спеціальним посланцем для роботи над досягненням миру.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що перед переговорами з Росією щодо завершення війни він планує обговорити з Дональдом Трампом стратегію спільних дій для зупинення Путіна.

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