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Стало відомо, коли можуть запрацювати реєстри Мін’юсту після кібератаки

Стало відомо, коли можуть запрацювати реєстри Мін’юсту після кібератаки

Це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри / Фото: pixabay.com

Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри

На повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів, повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в ефірі телемарафону, - пише "Радіо Свобода". 

Він розповів, що "це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було". 

"Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", – сказав Кучерявенко.

Усе про кібератаку на державні реєстри України читайте на ТСН.ua.

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