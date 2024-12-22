Стало відомо, коли можуть запрацювати реєстри Мін’юсту після кібератаки

Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри
На повне відновлення державних реєстрів Мін'юсту знадобиться близько двох тижнів, повідомив перший заступник міністра юстиції Микола Кучерявенко в ефірі телемарафону, - пише "Радіо Свобода".
Він розповів, що "це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було".
"Мін’юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", – сказав Кучерявенко.
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