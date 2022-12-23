Стало відомо, коли очікується остаточне затвердження $45 млрд допомоги США Україні після візиту Зеленського

Продовжують надходити гарні новини про надпотужні рішення на підтримку України.

Після історичного візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтону, який в США називають не інакше як «тріумф», «historic» та «home run» із Сенату та Палати Представників США є позитивна інформація про виділення Україні коштів.

Про це у Facebook повідомила пані посол України у США Оксана Макарова.

Зокрема, 21 грудня Сенат одноголосно ухвалив проєкт закону «Про справедливість для жертв воєнних злочинів» авторства низки сенаторів. Далі закон підтримала Палата представників Конгресу.

Таким чином, російські воєнні злочинці, як і вбивці з будь-якої країни, не зможуть знайти безпечний притулок в Сполучених Штатах.

Пані посол підкреслила, що це - дуже великий крок вперед, який українська дипломатично-юридична команда адвокатувала в Вашингтоні.

Також Сенат 68 голосами «за» ухвалив зведений закон про бюджет США на 2023 рік (OMNIBUS - ред.), загальною сумою $1,7 трлн.

Частиною OMNIBUS є закон про додаткове фінансування Україні на 2023 рік (The Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023 - ред.), який передбачає виділення $ 45 млрд Україні, що на 7,3 млрд дол. США більше, ніж містив первинний бюджетний запит Адміністрації президента США до Конгресу.

Серед важливих законодавчих рішень в рамках ухваленого Сенатом OMNIBUS - поправка Л. Грема #6596, яка створює можливість Мін'юсту США передавати надходження від відібраних у Росії активів в якості допомоги Україні через Держдеп.

Ухвалення OMNIBUS в Палаті представників очікується до кінця п’ятниці 23 грудня, після чого до кінця доби його має підписати президент США Джо Байден.

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Допомога США Україні

Нагадаємо, що раніше президент США Джо Байден підтвердив передавання систем Patriot і анонсував нову допомогу.

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