Стало відомо, коли оголосять нового прем'єр-міністра Британії: у списку 11 кандидатів

Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Відбір кандидатів на пост лідера Консервативної партії та очільника уряду розпочнеться цього тижня. Наразі до боротьби долучилися 11 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці скоротять кандидатів до двох перед тим, як влітку відбудеться поштове голосування членів Консервативної партії, яких налічується близько 200 тисяч.

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Новому лідеру доведеться повернути назад підтримку консерваторів, що зникає. Опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія має 43% у порівнянні з 28% для консерваторів, що є найбільшою їх перевагою з 2013 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 7 липня заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Він залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.

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