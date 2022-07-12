Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Стало відомо, коли оголосять нового прем'єр-міністра Британії: у списку 11 кандидатів

Дата публікації
Перегляди
696
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Стало відомо, коли оголосять нового прем'єр-міністра Британії: у списку 11 кандидатів

Фото: Associated Press

Новому лідеру доведеться повернути назад підтримку консерваторів, що зникає.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії буде оголошений 5 вересня. Відбір кандидатів на пост лідера Консервативної партії та очільника уряду розпочнеться цього тижня. Наразі до боротьби долучилися 11 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Законодавці скоротять кандидатів до двох перед тим, як влітку відбудеться поштове голосування членів Консервативної партії, яких налічується близько 200 тисяч.

Новому лідеру доведеться повернути назад підтримку консерваторів, що зникає. Опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія має 43% у порівнянні з 28% для консерваторів, що є найбільшою їх перевагою з 2013 року.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон 7 липня заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Він залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

Вакансія прем'єра: хто стане наступником Бориса Джонсона

Читайте також:

Наступна публікація