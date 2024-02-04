Стало відомо, коли Палата представників США хоче проголосувати за підтримку Ізраїлю без допомоги України

Спікер Майк Джонсон пообіцяв, що Палата проведе голосування наступного тижня щодо закону про прискорення безпекової допомоги Ізраїлю на суму 17,6 мільярда доларів без будь-яких умов, що, ймовірно, ускладнить спроби лідерів Сенату зібрати підтримку дляширокого пакета із заходами безпеки на кордоні. та допомоги Україні.

Про це пише The New York Times.

Оголошення Джонсона членам його конференції пролунало в той момент, коли сенатори намагалися завершити та проголосувати за двопартійний законопроєкт про національну безпеку, на переговори про який пішли місяці. Цей крок може ще більше підірвати новий компроміс, який вже був підданий критиці з боку партійних лідерів, таких як Джонсон і колишній президент Дональд Дж. Трамп.

Джонсон, республіканець від Луїзіани, заявив, що пакет Сенату буде мертвим після надходження до Палати представників, стверджуючи, що заходи безпеки на кордоні недостатньо суворі, щоб приборкати недавній сплеск імміграції. Він сказав, що палата натомість зосередить свої зусилля на імпічменті Алехандро Н. Майоркаса, міністра внутрішньої безпеки, голосування щодо якого, як очікується, відбудеться наступного тижня.

У листі до своїх членів він сказав, що Палата також надасть пріоритет своєму власному підходу до допомоги Ізраїлю у військових зусиллях проти ХАМАС, незалежно від того, які (якщо такі є) пов’язані закони Сенат може прийняти.

«Їхнє керівництво усвідомлює, що, не залучивши Палату представників до своїх переговорів, вони позбавили можливості швидко розглянути будь-яке законодавство», — написав пан Джонсон, додавши, що «Палата має працювати над цими питаннями та нашими рішеннями». потрібно буде вирішити пріоритети».

Учасники Сенату на переговорах працювали над широкомасштабним законопроєктом про фінансування національної безпеки, щоб відповідати вимогам республіканців, щоб будь-який закон, який надсилає військову допомогу Україні, також значно покращував безпеку на південному кордоні з Мексикою. Нове законодавство, яке передбачає заходи, які ускладнюють пошук притулку та збільшують кількість затримань і депортацій, також передбачатиме посилення військової допомоги Україні та Ізраїлю, виділення гуманітарної допомоги палестинцям у Газі та фінансування зусиль із протидії китайським загрозам для Індії. Тихоокеанський регіон.

Сенатор Чак Шумер, демократ від Нью-Йорка та лідер більшості, оголосив цього тижня, що Сенат проголосує не пізніше середи за те, чи розглядати законопроєкт, текст якого учасники переговорів мають оприлюднити не пізніше неділі.

Але цей захід уже стикається з жорстким зустрічним вітром з боку республіканців Сенату, які вважають, що положення щодо контролю за дотриманням кордону мають бути жорсткішими, а також тих, хто не бажає брати участь у політично викликаному голосуванні за законопроєкт.

Кілька республіканців у Сенаті та Палаті представників вимагали розділеного підходу, який розглядав би військові зусилля Ізраїлю окремо від України та кордону. Наприкінці минулого року очолюваний демократами Сенат відхилив спробу змусити голосувати за попередній законопроєкт про допомогу Ізраїлю, який був підтриманий Палатою.

«Демократи чітко дали зрозуміти, що їхнє головне заперечення проти початкового законопроєкту Палати представників стосувалося його компенсацій», — написав він, додавши, що з новим ізраїльським пакетом «у Сенату більше не буде виправдань, якими б помилковими вони не були, проти швидкого ухвалення цієї критично важливої підтримки наш союзник».

"Новий законопроєкт, оприлюднений представниками Палати представників, є більшим, ніж попередні заходи Палати представників Ізраїлю, які склали 14,3 мільярда доларів. Президент Байден просив цю суму для Ізраїлю в рамках більшого запиту, який він зробив у жовтні щодо додаткових коштів для вирішення різних глобальних криз, включаючи Україну", - пише ЗМІ

Заходи Палати представників у розмірі 17,6 мільярда доларів спрямують 4 мільярди доларів на оновлення ізраїльських систем протиракетної оборони, відомих як «Залізний купол» і «Праща Давида», а також 1,2 мільярда доларів на протидію ракетним і мінометним атакам малої дальності. Додаткові 8,9 мільярда доларів підуть на постачання Ізраїлю зброї, допомогу у виробництві власної зброї та поповнення оборонного запасу, який Сполучені Штати вже надали; тоді як 3,5 мільярда доларів підуть на підтримку військових операцій США, забезпечення безпеки посольств і зусилля з евакуації американських громадян у регіоні.

Нагадаємо, кандидат у президенти США на виборах у 2024 році Дональд Трамп переміг на праймеріз від Республіканської партії штату Нью-Гемпшир, тоді як президент Джо Байден переміг на боці Демократичної партії як кандидат-записувач.

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