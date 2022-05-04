Стало відомо, коли Радбез ООН обговорить ситуацію в Україні: деталі

Проблема продовольчої безпеки у світі загострилася у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй 5 травня розгляне ситуацію в Україні.

Про це у вівторок заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, - пише Укрінформ.

Постпред США представила журналістам план роботи Радбезу на травень – місяць головування Сполучених Штатів у РБ.

Вона наголосила, що проблема продовольчої безпеки у світі загострилася у зв’язку з російським вторгненням в Україну.

"Сьогодні ця тема стає ще більш актуальною через кричуще вторгнення Росії в Україну. Україна, як ви всі знаєте, була житницею для країн, що розвиваються, але Росія створила найбільшу кризу біженців у Європі від часів Другої війни, блокувала ключові порти та нищить цивільну інфраструктуру й зернові запаси», - сказала американський дипломат.

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На думку постпреда США, успіхом РБ за останній час можна вважати те, що вдалося ізолювати Росію в Раді безпеки, об’єднати голоси засудження на Генеральній Асамблеї, завдяки чому 141 країна підтримала резолюцію "Агресія проти України". Крім того, Генасамблея ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", а також виключила РФ із Ради ООН з прав людини.

Саме позиція більшості членів РБ відіграла в цьому ключову роль, зауважила Томас-Грінфілд.

"Щоразу, коли ми обговорюємо в Раді Безпеки питання, що стосуються Росії, вона змушена захищатися. І ми продовжуватимемо це робити, поки вона не припинить цей жорстокий напад на український народ", - сказала постпред США.

ООН домагається від Росії надати можливість для евакуації цивільного населення із зони бойових дій та доставлення гуманітарної допомоги в постраждалі райони, зокрема в Маріуполь.

Також 3 травня відзначається Всесвітній день свободи преси, нагадавши про загибель Віри Гирич від ракетного удару по Києву 28 квітня.

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