Стало відомо, коли Швеція офіційно стане членом НАТО

ЗМІ повідомляють, що над штаб-квартирою НАТО в Брюсселі офіційно підіймуть прапор Швеції 11 березня.

У понеділок, 11 березня, Швеція остаточно приєднається до НАТО — в Брюсселі офіційно підіймуть прапор країни.

Про це інформує шведське видання TV4 Nyheterna.

За їхніми даними, до столиці Бельгії у понеділок прибудуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаел Бюден та інші високопоставлені політики країни. За їх участі і буде піднято шведський прапор над штаб-квартирою НАТО.

Зазначається, що з нагоди приєднання країни також будуть запрошені посли країн-членів Альянсу і заплановані урочисті церемонії. Крім того, відбудуться пресконференції політиків.

Вступ Швеції до НАТО

Вступ Швеції до НАТО довгий час блокувала Угорщина. Прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.

Однак 26 лютого парламент Угорщини зрештою офіційно проголосував за ратифікацію членства Швеції в НАТО. За виступили 188 депутатів угорського парламенту, проти — шестеро.

Після цього стало відомо, що процес вступу знову гальмується через зміну влади в Угорщині. Це пов'язано з тим, що угорські законодавці обрали очільника конституційного суду країни Тамаша Шуйока наступним президентом країни після того, як попереднього главу держави було скинуто внаслідок скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із дітьми. Саме новий лідер країни мав підписати ратифікацію.

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