Стало відомо, коли Швеція офіційно ввійде до НАТО

Процес вступу Швеції до НАТО гальмується на тиждень через зміну влади в Угорщині.

Вступ Швеції до НАТО, найімовірніше, буде відкладено до наступного тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Хоча конкретної дати ще не визначено, очікується, що процес буде завершено у найближчі два тижні. Однак терміни можуть зсунутися.

Це пов'язано з тим, що цього тижня угорські законодавці обрали очільника конституційного суду країни Тамаша Шуйока наступним президентом країни після того, як попереднього главу держави було скинуто внаслідок скандалу, пов'язаного з жорстоким поводженням із дітьми.

Очікується, що Шуйок підпише ратифікацію Будапештом.

Церемонія приєднання в штаб-квартирі військового альянсу в Брюсселі спочатку була запланована на цю п'ятницю, 1 березня.

Вступ Швеції до НАТО

Угорщина довгий час блокувала вступ Швеції до НАТО. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зокрема заявляв, що політичні відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж її заявку на членство в НАТО буде схвалено.

Однак у понеділок, 26 лютого, парламент Угорщини зрештою офіційно проголосував за ратифікацію членства Швеції в НАТО. За ратифікацію протоколу про вступ Швеції в НАТО проголосували 188 депутатів угорського парламенту, проти виступили шестеро.

Тепер формально процес ратифікації завершиться після того, як ратифікаційний протокол підпише президент Угорщини й він буде опублікований в офіційному віснику.

Читайте також: