Стало відомо, коли США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Стало відомо, коли США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2"

Є припущення, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні.

Експосол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт заявив, що США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні.

Про це пише Укрінформ.

"Дуже ймовірно, що в грудні буде дебатуватися пропозиція, щоб накласти американські санкції на будь-яку організацію, залучену до планування, будівництва, або експлуатації Nord Stream 2", - уточнив Берт.

Раніше Палата представників одностайно проголосувала за поправки до оборонного бюджету США, включаючи законодавство про санкції. Експерт висловив припущення, що американські конгресмени обговорюватимуть це питання у жовтні.

Берт назвав малоймовірним вето з боку президента США.

Він визнає, що адміністрація - з урахуванням липневої домовленості Байдена з Меркель - буде прагнути вето. Але, на його думку, адміністрація Байдена слабшає, тож невідомо, чи зможе президент протистояти законодавцям.

На його думку, Джо Байден втрачає вплив і не може переконати не лише республіканців, а й демократів у доцільності своєї інфраструктурної політики. За словами Берта, серед політиків у Вашингтоні немає жодного симпатика європейської енергетичної політики в контексті проєкту "Північного потоку-2".

Нагадаємо, газопровід “Північний потік-2”, яким російський газ надходитиме в Європу в обхід України, уже добудований і готовий до запуску.

Раніше повідомлялося, що Німеччина запропонувала в обмін на завершення "Північного потоку-2" збудувати в Україні завод з виробництва водневого палива і частково перепрофілювати українську ГТС під його транспортування.

Як повідомлялося, США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

Разом з цим США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

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