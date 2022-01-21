Стало відомо, коли США ухвалять рішення про наступні кроки щодо Росії

Стало відомо, коли США ухвалять рішення про наступні кроки щодо Росії

Після повернення держсекретаря Блінкена у Вашингтоні обговорюватимуть, які подальші кроки будуть правильними.

Чергові кроки зовнішньої політики щодо Білий дім обговорюватиме після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен повернеться з переговорів у Женеві з російським міністром Сергієм Лавровим.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі під час регулярного брифінгу, - пише Укрінформ.

"Я очікую, що після повернення держсекретаря Блінкена вони обговорюватимуть з командою з питань національної безпеки, які подальші кроки будуть правильними", - зазначила Псакі.

Вона додала, що поки нічого не може сказати про заплановані контакти між американською та російською сторонами, в тому числі на рівні глав держав.

Псакі звернула увагу на інтенсивну дипломатію з росіянами минулого тижня, нинішнє європейське турне Держсекретаря Блінкена, а також численні контакти з європейськими союзниками й партнерами, включно з Україною.

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, провівши перемовини з європейськими партнерами, вирушав до Швейцарії, там в середмісті дипломатичної столиці світу, Женеви, у нього відбудеться зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Нагадаємо:

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що готовий до тристоронньої зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, якщо російська сторона на неї погодиться.

Президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається під час переговорів з Росією домовитися про деескалацію на українському кордоні та отримати від Кремля гарантії миру на Донбасі.

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