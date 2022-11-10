Стало відомо, коли стане відоме остаточне рішення щодо виборів до Конгресу

Один головний голос, який визначить демократичну або республіканську партійну більшість у верхній палаті Конгресу США, стане відома у грудні 2022.
Це сталося через важливість проведення повторного туру голосувань у штаті Джорджія.
Про це пише Reuters.
«Після підрахунку понад 99% голосів Рафаель Ворнок (який є демократом – ред.) з невеликим відривом випереджає Гершела Волкера (який є республіканцем – ред.), колишню зірку футболу, якого підтримав експрезидент Дональд Трамп», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки готові запровадити санкції проти будь-кого, хто намагатиметься втрутитися у виборчий процес до Конгресу.
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