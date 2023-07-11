Стало відомо, коли Україна може вступити до НАТО: позиція Італії

Представники країн Європи висловлюють свою позицію про можливий вступ України до НАТО.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Україна вступить до НАТО лише після закінчення війни з Росією.

Про це пише La Repubblica.

«Я вважаю, що правильний вибір – дати почати працювати Раді Україна - НАТО, щоб підготувати ґрунт для майбутнього членства, яке обов’язково має відбутися після війни», - заявив міністр закордонних справ Італії.

Нагадаємо, в литовському Вільнюсі 11-12 липня відбудеться саміт НАТО. За інформацією ЗМІ, Зеленський таки візьме участь у саміті Альянсу, хоча раніше заявляв, що "не хоче їхати туди задля розваги", а чекає на конкретні результати.