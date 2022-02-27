Стало відомо, коли Україна отримає протитанкове озброєння і "Стінгери" від Німеччини

Стало відомо, коли Україна отримає протитанкове озброєння і "Стінгери" від Німеччини

Також Берлін готує поставки інших видів озброєнь.

Німеччина вже у понеділок, 28 лютого, почне постачання зброї в Україну.

Про це заявила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

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"Ми вже, я думаю, завтра будемо поставляти Україні протитанкове озброєння і "Стінгери". Ми зараз працюємо над іншими речами, які зараз є в Німеччині і які ми можемо швидко поставити в Україну", - зазначила вона.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі заявила, що Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів. Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.