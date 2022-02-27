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Стало відомо, коли Україна отримає протитанкове озброєння і "Стінгери" від Німеччини

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Стало відомо, коли Україна отримає протитанкове озброєння і "Стінгери" від Німеччини

ТСН.ua

Також Берлін готує поставки інших видів озброєнь.

Німеччина вже у понеділок, 28 лютого, почне постачання зброї в Україну.

Про це заявила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

"Ми вже, я думаю, завтра будемо поставляти Україні протитанкове озброєння і "Стінгери". Ми зараз працюємо над іншими речами, які зараз є в Німеччині і які ми можемо швидко поставити в Україну", - зазначила вона.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час виступу в Бундестазі заявила, що Берлін відмовляється від своєї позиції щодо непостачання зброї Україні. Німеччина вирішила розвернутися на 180 градусів. Німеччина уперше дозволила надіслати зброю в Україну.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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