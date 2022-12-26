Стало відомо, коли Україна порушить питання про перебування Росії у Радбезі ООН

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй узагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь: ні, не має", - наголосив Кулеба.

Він додав, що західні партнери вже починають вдаватися в питання стосовно того, що буде з Росією після її поразки у війні з Україною, зокрема щодо її денуклеаризації, і ця тема більше не є табу для західної дипломатії.

"Люди вже ставлять питання - якою має стати Росія, аби вона не становила загрози миру і безпеці. Якою буде РФ з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю", - резюмував очільник МЗС.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності ще зараз, до завершення війни.

Також Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Росія має право накласти вето на подібну пропозицію і, як доводить практика, вже неодноразово цим користалась.

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