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Стало відомо, коли Україна порушить питання про перебування Росії у Радбезі ООН

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Стало відомо, коли Україна порушить питання про перебування Росії у Радбезі ООН

Фото: Associated Press

Українська держава 26 грудня порушить питання про подальше перебування російської федерації у Раді Безпеки ООН.

Про це заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - пише Укрінформ.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією... У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради Безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй узагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь: ні, не має", - наголосив Кулеба.

Він додав, що західні партнери вже починають вдаватися в питання стосовно того, що буде з Росією після її поразки у війні з Україною, зокрема щодо її денуклеаризації, і ця тема більше не є табу для західної дипломатії.

"Люди вже ставлять питання - якою має стати Росія, аби вона не становила загрози миру і безпеці. Якою буде РФ з точки зору географії, з точки зору армії, з точки зору володіння ядерною зброєю", - резюмував очільник МЗС.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наполягає на створенні міжнародного спеціального трибуналу для притягнення російських керівників до відповідальності ще зараз, до завершення війни.

Також Конгрес США вніс резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН. Росія має право накласти вето на подібну пропозицію і, як доводить практика, вже неодноразово цим користалась.

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Дата публікації
Перегляди
412
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