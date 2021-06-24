Стало відомо, коли в Афганістані може впасти уряд після виведення військових США

ЗМІ озвучили час, коли в Афганістані може відбутися криза.
Уряд Афганістану може зазнати поразки вже через кілька місяців після виведення всіх американських військових з країни.
Про це інформує The Wall Street Journal з посиланням на дані розвідувальної спільноти США.
За інформацією військових, афганський уряд на чолі з президентом Ашрафом Гані може впасти через шість — 12 місяців після того, як всі американські військові будуть виведені з країни.
А деякі офіційні особи, за інформацією ЗМІ заявили, що уряд може впасти вже через три місяці після завершення виведення військових США з Афганістану.
Водночас, в попередньому аналізі говорилося, що уряд Афганістану зможе протриматися два роки після відходу американських військових.
Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і по повній координації з союзниками.
Нагадаємо, що 29 лютого 2020 року попередня адміністрація США і таліби підписали в Досі мирну угоду. Сполучені Штати, їх союзники та коаліція зобов'язалися вивести протягом 14 місяців все війська з країни. Таліби ж гарантували, що не стануть використовувати територію Афганістану для дій, які становлять загрозу безпеці США і їх союзників. Потім переговори зайшли в глухий кут.
Додамо, що США вивели більшу частина своїх військ з Афганістану і передали в розпорядження 6 баз.
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