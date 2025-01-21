Стало відомо, коли відбудуться переговори України з командою Трампа

Жодних деталей про ймовірну зустріч представників Києва і Москви Арахамія не назвав.

Переговори представників України з командою нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть відбутися на початку лютого під час "Українського тижня" у Вашингтоні.

Про це заявив лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в ефірі телемарафону.

"На початку лютого буде "Український тиждень" у Вашингтоні. Я думаю, що там, насправді, відбуватимуться основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тому чекаємо", - висловився Арахамія.

Втім, деталей політик не повідомив.

Нагадаємо, у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп і словом не обмовився про війну в Україні. Втім, на зустрічі з прихильниками в Capital One Arena у Вашингтоні заявив, що потрібно зупинити деякі війни. У цьому зв’язку він згадав російську війну проти України, а також напад ХАМАСу на Ізраїль.

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