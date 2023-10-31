Стало відомо, коли збереться Радбез ООН, щоб обговорити ситуацію в Україні 

Рада Безпеки ООН збереться 31 жовтня 2023 року на засідання, щоб обговорити гуманітарну ситуацію в Україні, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

Ініціювали засідання Еквадор і Франція, які консультувалися з українською делегацією, - пише Укрінформ.

Очікується, що представник Управління ООН з гуманітарних питань розповість про потреби українців у зимовий період, а також про опубліковану нещодавно Програмою ООН з питань довкілля оцінку екологічних наслідків підриву російськими військами Каховської греблі.

Також члени Радбезу, наприклад, Албанія, Франція, Японія, Мальта, Швейцарія, Велика Британія, США можуть виступити із засудженням Росії за обстріли цивільної інфраструктури України.

Розпочнеться засідання Ради Безпеки по 10:00 за східноамериканським часом (16:00 за Києвом - ред.) – після обговорення ситуації в Сомалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія в ООН зізналася, що винна в ударі по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 52 мирних мешканці.

Крім того, ми раніше інформували, що в ООН повідомили, скільки цивільних загинуло в Україні від початку повномасштабної війни.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.