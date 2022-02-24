Стало відомо, коли збереться Радбез ООН: Зеленський закликає направити миротворців до України

Зустріч запланована на 4.30 за Києвом.
Засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй відбудеться на прохання України.
Про це повідомляє телеканал CNN.
За інформацією телеканалу, зустріч запланована на 21:30 за часом Нью-Йорка (4:30 за Києвом).
Очікується, що засідання пройде у відкритому режимі. Раніше повідомлялося, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН у зв'язку зі зверненням "ДНР" та "ЛНР" до Росії щодо військової допомоги.
Нагадаємо, ватажки терористів так званих "незалежних" "ЛНР" та "ДНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента країни-агресорки Володимира Путіна з проханням надати їм військову допомогу. За даними Міноборони США, армія Росії почала входити до окупованого Донбасу.
Також президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що просить Генеральну асамблею ООН направити миротворчу місію в Україну через загострення ситуації.
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