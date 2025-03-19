Стало відомо, коли Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову

Телефонна розмова президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа відбудеться 19 березня.

Про це повідомило у соцмережі X видання Clash Report.

"Трамп поговорить з Зеленським о 10:00 за східним часом (16:00 по Києву)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Під час бесіди Путін відмовився погодитися на пропозицію про повне 30-денне припинення вогню. Він погодився лише на припинення атак на енергетичні та інфраструктурні об'єкти.

Після цього президент України Володимир Зеленський заявив, що 19 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський зазначив, що обговорюватиме з Трампом деталі наступних кроків щодо війни в Україні. Він також додав, що важливо почути від Трампа інформацію про його розмову з Путіним та подальші дії.

Читайте також: