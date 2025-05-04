Стало відомо, коли може бути ратифікована зі США угода про надра

Верховна Рада України / © УНІАН

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Сполучені Штати Америки та Україна можуть завершити ратифікацію угоди про надра вже наступного тижня.

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко у ефірі телемарафону.

Депутат заявив, що, хоча точну дату засідань Верховної Ради не можна назвати, є велика ймовірність того, що питання ратифікації угоди зі США буде поставлене на голосування вже наступного тижня. Він вірить, що угода отримає необхідну підтримку у 226 голосів.

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Коментуючи угоду, Корнієнко заявив, що це крок до зміцнення партнерства між Україною та Сполученими Штатами. Він наголосив, що завдяки такій угоді Україна буде в центрі уваги і підтримки зі сторони найбільш потужної країни світу як в економічному, так і в військовому аспектах.

Він зауважив, що хоча після ратифікації угоди можуть бути потрібні зміни до законодавства, ці корективи не стосуватимуться Конституції України.

Нагадаємо, 21 квітня Україна та США уклали угоду про корисні копалини. Ми розповідали про те, що вона передбачає.