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Стало відомо, коли може відбутися зустріч Зеленського і Трампа
Формат участі Зеленського у саміті поки остаточно не підтверджено.
Президент України Володимир Зеленський візьме участь у робочій вечері лідерів 24 червня під час саміту НАТО в Гаазі, де, за попередніми даними, також буде присутній президент США Дональд Трамп.
Про це повідомили дипломатичні джерела Радіо Свобода.
Формат участі Зеленського у саміті поки остаточно не підтверджено. Очікується, що він виступить на форумі оборонних індустрій, який пройде в межах заходу.
Нагадаємо, остання зустріч президентів України та США відбулася у Ватикані під час похорону Папи Римського Франциска. Після неї Дональд Трамп зробив декілька заяв щодо тиску на очільника Кремля Володимира Путіна.
Нова зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, яка мала відбутися на полях саміту “Великої сімки” 15-17 червня в Канаді.
Проте, 16 червня Трамп достроково покинув саміт G7. Пояснюючи такий вчинок президента США, у Білому домі послалися на необхідність терміново повернутися до Вашингтона через загострення ситуації на Близькому Сході.