Стало відомо, коли можуть бути формалізовані гарантії безпеки для України
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом очікується формалізація гарантій безпеки для України, які передбачають і масштабний пакет американської зброї вартістю $90 млрд.
Гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.
«Гарантії безпеки, ймовірно, будуть презентовані разом із нашими партнерами, з дедалі більшою кількістю деталей. Це все буде на папері, формалізовано впродовж найближчого тижня чи десяти днів», — зазначив глава держави.
За його словами, одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.
«У цьому пакеті є наші пропозиції на суму близько 90 мільярдів доларів», — додав Зеленський.
