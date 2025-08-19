Стало відомо, коли можуть бути формалізовані гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Гарантії безпеки для України можуть бути оформлені вже протягом найближчого тижня — десяти днів. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

«Гарантії безпеки, ймовірно, будуть презентовані разом із нашими партнерами, з дедалі більшою кількістю деталей. Це все буде на папері, формалізовано впродовж найближчого тижня чи десяти днів», — зазначив глава держави.

За його словами, одним із ключових пунктів гарантій стане пакет американської зброї, до якого увійдуть літаки, системи протиповітряної оборони та інші види озброєння.

«У цьому пакеті є наші пропозиції на суму близько 90 мільярдів доларів», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

