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Стало відомо, коли стартують переговори делегацій України та Росії
Переговори з Росією можуть розпочатися 16 травня.
Українська делегація прибуде до Стамбула ввечері 15 травня, напередодні очікуваних переговорів із Росією.
Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин.
Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на власні джерела повідомляє, що переговори між Росією та Україною офіційно стартують у п’ятницю, 16 травня.
Раніше повідомлялось, що українську делегацію очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.
Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін до Туреччини не прилетів, а відправив делегацію на чолі зі своїм радником Володимиром Мединським. Bloomberg наголошує на тому, що диктатор РФ призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів у Стамбулі.
Україна не дуже втішена складом представників Російської Федерації. Володимир Зеленський вважає, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський.