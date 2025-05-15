Стало відомо, коли стартують переговори делегацій України та Росії

Стало відомо, коли стартують переговори. / © ТСН.ua

Реклама

Українська делегація прибуде до Стамбула ввечері 15 травня, напередодні очікуваних переговорів із Росією.

Про це повідомив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Литвин.

Водночас російське агентство "ТАСС" з посиланням на власні джерела повідомляє, що переговори між Росією та Україною офіційно стартують у п’ятницю, 16 травня.

Реклама

Раніше повідомлялось, що українську делегацію очолюватиме міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, диктатор РФ Володимир Путін до Туреччини не прилетів, а відправив делегацію на чолі зі своїм радником Володимиром Мединським. Bloomberg наголошує на тому, що диктатор РФ призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів у Стамбулі.

Україна не дуже втішена складом представників Російської Федерації. Володимир Зеленський вважає, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський.