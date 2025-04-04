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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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931
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Стало відомо, коли Трамп поговорить з Путіним: Politico назвало дату

Остаточних домовленостей щодо переговорів немає.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Володимир Путін і Дональд Трамп.

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Reuters

"Фюрер" РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть поговорити телефоном 4 квітня або наступного тижня.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела у Лондоні та Берліні.

За їхніми словами, розмова може відбутися "до або після найближчих вихідних". Втім, Politico зазначає, що остаточних домовленостей щодо переговорів немає.

Окрім того, пише Politico, оточення Трампа порадило йому не телефонувати до Путіна, поки диктатор РФ не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі зробили заяву про зустріч "фюрера" Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Плани американського лідера відвідати в травні Саудівську Аравію не пов'язані з Путіним, кажуть в Москві.

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