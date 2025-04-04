Стало відомо, коли Трамп поговорить з Путіним: Politico назвало дату

Володимир Путін і Дональд Трамп. / © Reuters

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"Фюрер" РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп можуть поговорити телефоном 4 квітня або наступного тижня.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела у Лондоні та Берліні.

За їхніми словами, розмова може відбутися "до або після найближчих вихідних". Втім, Politico зазначає, що остаточних домовленостей щодо переговорів немає.

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Окрім того, пише Politico, оточення Трампа порадило йому не телефонувати до Путіна, поки диктатор РФ не погодиться на повне припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, раніше в Кремлі зробили заяву про зустріч "фюрера" Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа. Плани американського лідера відвідати в травні Саудівську Аравію не пов'язані з Путіним, кажуть в Москві.

Дата публікації 20:02, 31.03.25 Кількість переглядів 484 Трамп хоче на третій термін: нові гучні заяви американського президента