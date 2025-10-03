Стало відомо, коли відбудеться зустріч Зеленського з фракцією

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із фракцією «Слуга народу» у період з 6 по 10 жовтня, як і було оголошено раніше.

Про це повідомила речниця фракції Юлія Палійчук Інтерфакс-Україна.

«На попередньому засіданні фракції за участі президента було ухвалено рішення, що наступна зустріч з фракцією планується в період з 6 по 10 жовтня. Ми про це повідомляли офіційно», — заявила Палійчук агентству «Інтерфакс-Україна».

За її словами, ці зустрічі відбуваються за домовленістю між депутатами та президентом, і наразі немає жодної вимоги зі сторони Зеленського скликати фракцію.

Вона також нагадала, що на вересневій зустрічі президент підкреслив важливість регулярних контактів із фракцією, рекомендувавши проводити їх не рідше одного разу на місяць: «Під час минулої зустрічі з фракцією голова держави наголосив на тому, що такі зустрічі потрібно проводити частіше, не рідше одного разу на місяць».

Палійчук уточнила, що наразі «ні про які кадрові рішення зараз мова не йде», тож обговорення персональних змін не планується.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у середині вересня Володимир Зеленський провів зустріч із депутатами фракції «Слуга народу» в Офісі Президента, під час якої обговорювалися питання оборони, а також міжнародної та внутрішньої політики.