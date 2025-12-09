Стало відомо, коли Євросоюз оголосить про конфіскацію російських активів

Прапор Євросоюзу

ЄС готується оголосити про домовленість щодо конфіскації заморожених активів Росії вже цього або наступного тижня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що рішення щодо активів РФ на суму до 100 млрд фунтів стерлінгів можуть узгодити впродовж кількох днів, оскільки перемовини щодо припинення війни вийшли на «критичну стадію».

Видання зазначає, що у понеділок Стармер провів перемовини з президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Йшлося не лише про американські пропозиції щодо мирного врегулювання, а й про майбутню конфіскацію російських коштів у Європі.

Лідери обговорювали активи, заморожені на рахунках банків, які можуть бути спрямовані або на підтримку оборони України, або на фінансування відбудови після укладання мирної угоди.

«Згодом високопоставлені джерела в уряді висловили оптимізм щодо того, що угода близька і буде оголошена на цьому або наступному тижні», — пише The Times.

Йдеться також про близько 8 млрд фунтів стерлінгів, що зберігаються на рахунках у Британії. За даними видання, ці кошти можуть стати одним із ключових важелів впливу як для України, так і для Європи під час мирних перемовин, які очолює президент США Дональд Трамп.

Таке фінансування дозволило б гарантувати ресурс для ведення війни ще щонайменше два роки, посилюючи тиск на Москву в умовах, коли європейські лідери занепокоєні тим, що диктатор Путін може посилити свої позиції.

У The Times зазначають, що використання цих активів — один із небагатьох козирів, що дозволяють уникнути нав’язування Україні невигідної угоди з боку Вашингтона.

Втім, Бельгія, де перебуває найбільша частина заморожених російських активів, поки стримує рішення. Бельгійський уряд побоюється, що передача коштів Україні може створити юридичні ризики, які сягнуть третини річного ВВП країни.

Попри це представник британського уряду зберігає оптимізм.

«Ми сподіваємося, що угоду буде укладено приблизно наступного тижня», — сказав чиновник у коментарі The Times.

Після зустрічі лідерів Великої Британії, України, Франції та Німеччини, одне з джерел підтвердило, що учасники обговорили «позитивний прогрес у питанні використання заморожених російських суверенних активів для підтримки відновлення України».

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, за даними Axios, нині зазнає посиленого тиску з боку Сполучених Штатів, які очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах так званого «мирного» плану.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально проінформував партнерів про перебіг дипломатичного треку.