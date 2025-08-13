- Дата публікації
Стало відомо місце зустрічі Трампа та Путіна на Алясці
Місце було обране з оглядом на обмежені варіанти проведення саміту у розпал туристичного сезону на Алясці.
Президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч на об’єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска.
Про це повідомляє CNN.
Як пише видання, США зіткнулися з труднощами під час пошуку місця проведення саміту, оскільки зараз триває пік туристичного сезону на Алясці. Це суттєво обмежило вибір майданчиків, здатних прийняти двох світових лідерів.
За інформацією джерел видання, організатори дійшли висновку, що єдиним життєздатним варіантом є Анкоридж.
«І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі», — зазначають журналісти.
Водночас, як пише видання, у Білому домі сподівалися уникнути ситуації, коли російського лідера та його оточення розмістять на військовій базі США.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Марко Рубіо і керівник Офісу президента Андрій Єрмак обговорили телефоном позиції напередодні майбутніх дипломатичних кроків, запланованих на цей тиждень.
Ми раніше інформували, що держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США вперше отримали сигнали Кремля щодо умов завершення війни.