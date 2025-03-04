Стало відомо, про що говоритиме Трамп у зверненні до Конгресу

"Відновлення американської мрії" — це тема першого виступу президента США Дональда Трампа за його другий термін на спільній сесії Конгресу.

Про це стало відомо Fox News Digital.

Представники Білого дому повідомили, що промова під назвою "Відновлення американської мрії" включатиме чотири основні розділи: досягнення Трампа під час другого терміну на цю мить у країні та за кордоном; що адміністрація Трампа зробила для економіки; президент знову закликає Конгрес ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів; і плани президента щодо миру в усьому світі.

"Президент Трамп досяг за один місяць більше, ніж будь-який президент за чотири роки, і відновлення американської мрії йде повним ходом. У своєму спільному зверненні до Конгресу президент Трамп відсвяткує свій надзвичайно успішний перший місяць перебування на посаді, окресливши своє сміливе, амбітне та здорове бачення майбутнього", — заявила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт.

Нагадаємо, що раніше у Білому домі підтвердили призупинення військової допомоги США для України.

"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що вона сприяє розв'язанню проблеми", – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, що сьогодні президент США Дональд Трамп розкритикував президента Володимира Зеленського за його слова про те, що до закінчення війни з Росією ще "дуже, дуже далеко".

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