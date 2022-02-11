Стало відомо, про що говоритимуть на зустрічі міністри оборони Британії та Росії

Стало відомо, про що говоритимуть на зустрічі міністри оборони Британії та Росії

Зустріч і переговори міністрів у Москві заплановано на 11 лютого.

Очільник британського Міністерства оборони Бен Уоллес на зустрічі з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу "дасть чітко зрозуміти, що вторгнення до України дорого обійдеться" Кремлю.

Про це пише The Times з посиланням на власні джерела.

Як повідомляється, Уоллес прибуде на зустріч із новим пакетом санкцій, "аби переконати Кремль відступити від межі війни".

Крім того, планується, що очільник Міноборони Британії дасть своєму колезі з Москви зрозуміти, що вторгнення до України буде виключно "програшним кроком".

Як наголошують у виданні, це можуть бути останні двосторонні переговори представників двох країн.

Нагадаємо, 10 лютого очільниця МЗС Британії Ліз Трасс провела переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Останній тоді охрестив зустріч "розмовою німого з глухим".

Після цього у Великій Британії в той же день схвалили поправки до закону про санкції щодо Росії, які дозволять Лондону посилювати накладені обмеження.

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