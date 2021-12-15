Стало відомо, про що розмовляла помічниця Блінкена з російським керівництвом

Стало відомо, про що розмовляла помічниця Блінкена з російським керівництвом

Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією РФ поблизу України.

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії доктор Карен Донфрід на зустрічах у Москві наголошує на неприпустимості військової ескалації біля кордонів України.

Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.

«Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією РФ поблизу України», - зазначила речниця адміністрації Байдена.

Вона додала, що помічниця держсекретаря США на переговорах із представниками російської влади підкреслює готовність Вашингтона до вирішення конфлікту на сході України.

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Речниця Білого дому нагадала, до напередодні Донфрід на зустрічах із керівництвом України підтвердила відданість США її суверенітету, територіальній цілісності, а також «обговорила шляхи просування вперед».

Псакі підкреслила, що візити Донфрід до України й РФ, а також інші зусилля США мають на меті збереження дипломатичного підходу, який має привести до деескалації в регіоні.

Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.

Варто додати, за даними Міноборони, українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.

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