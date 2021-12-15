Стало відомо, про що розмовляла помічниця Блінкена з російським керівництвом

Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією РФ поблизу України.
Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії доктор Карен Донфрід на зустрічах у Москві наголошує на неприпустимості військової ескалації біля кордонів України.
Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, - пише Укрінформ.
«Карен Донфрід перебуває в Москві, де зустрічається з російським керівництвом, аби висловити наше занепокоєння у зв’язку із силовою ескалацією РФ поблизу України», - зазначила речниця адміністрації Байдена.
Вона додала, що помічниця держсекретаря США на переговорах із представниками російської влади підкреслює готовність Вашингтона до вирішення конфлікту на сході України.
Речниця Білого дому нагадала, до напередодні Донфрід на зустрічах із керівництвом України підтвердила відданість США її суверенітету, територіальній цілісності, а також «обговорила шляхи просування вперед».
Псакі підкреслила, що візити Донфрід до України й РФ, а також інші зусилля США мають на меті збереження дипломатичного підходу, який має привести до деескалації в регіоні.
Як повідомляли раніше, Росія зараз має понад 100 тисяч військових, які перебувають на території від анексованого Криму до північно-західного кордону РФ і Білорусі.
Варто додати, за даними Міноборони, українська армія налічує близько 250 тисяч військових, 200 тисяч резервістів у територіальних підрозділах та 400 тисяч ветеранів українсько-російської гібридної війни.
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