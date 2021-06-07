Стало відомо, про яку військову допомогу йшлося під час спілкування Зеленського з американськими сенаторами

Український президент обговорював з США посилення безпеки на Чорному та Азовському морях.
Військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена, стосується зміцнення оборони країни в Чорному та Азовському морях.
Про це заявив український президент Володимир Зеленський, — пише Axios.
"Я зустрічався американськими сенаторами, які побували у нас, раніше я зустрічався з держсекретарем США. Ми обговорювали збільшення військової допомоги. На жаль, я не можу поділитися деталями, але це дуже, дуже важливо для нас. Йшлося про безпеку, про зміцнення безпеки в Чорному та Азовському морях, тому що наші позиції там досить слабкі, на мій погляд. Росія практично домінує на чорному морі, це правда, і ми це визнаємо, і ми хотіли б, щоб у нас там були серйозні сили — тільки для цілей оборони, для оборони нашої країни та кордонів ", — йдеться в повідомленні.
За словами українського лідера, обговорювалися також деякі інші питання, пов'язані з наданням допомоги Україні в сфері безпеки.
Рані в Україні побувала делегація американських сенаторів. А держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну 6 травня.
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