Стало відомо, що Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників через агресію РФ: деталі

Стало відомо, що Байден і Столтенберг обговорять посилення союзників через агресію РФ: деталі

Президент США Джо Байден планує зустрітися в четвер з генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

Під час цієї зустрічі поспілкуються про посилення союзників по НАТО на тлі війни, яку Росія розв’язала в Європі.

Про це заявила речниця адміністрації Байдена Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.

«Президент разом із радником з питань національної безпеки Джейком Салліваном матиме зустріч у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом»,- заважила речниця адміністрації президента США.

Сторони обговорять заходи з підготовки до саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, а також посилення трансатлантичних союзників.

Глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг зараз перебуває з візитом у США. В середу він уже провів низку зустрічей, у тому числі з главою Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

Нагадаємо, що НАТО уважно слідкує за тим, що робить Росія, включно з ядерними навчаннями.

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