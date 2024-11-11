Стало відомо, що буде робити Трамп у перші дні роботи в Білому домі

Трамп планує радикальні зміни під час свого президентства.

Обраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" після того, як приступить до роботи у Білому домі.

Про це йдеться у повідомленні AP.

Прессекретар Трампа Каролін Лівітт заявила, що під час першого тижня роботи Трампа буде видавати десятки указів.

У списку Трампа на перші дні роботи є:

початок масової депортації мігрантів;

скасування політики адміністрації Байдена у сфері освіти;

реорганізація федерального уряду шляхом звільнення тисяч федеральних службовців, які, на думку Трампа, таємно працюють проти нього;

помилування людей, заарештованих за їхню роль у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року;

посадити Україну та Росію за стіл переговорів.

"Я хочу закрити кордон і хочу бурити, бурити, бурити", - сказав він про свої плани на перший день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір витратити всі доступні гроші на допомогу для України.

Крім того, ми раніше інформували, що обраний президент США Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах провів розмову з російським диктатором Путіним.

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