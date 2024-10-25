Стало відомо, що генсек НАТО сказав Путіну під час зустрічі в Казані

Генсек наголосив, що вторгення РФ в Україну є порушенням Статуту ООН.
Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш під час БРІКС у Казані поговорив з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, щодо військової агресії РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.
"Крім того, він підкреслив підтримку Організацією Об’єднаних Націй миру, відповідно до зауважень, які він зробив на саміті БРІКС", - нвголосили ООН.
Гутерріш назвав встановлення свободи судноплавства в Чорному морі "першочерговим значенням" для України, РФ та для продовольчої та енергетичної безпеки світу.
"Він повністю підтримує продовження переговорів у цьому відношенні та висловлює глибоку вдячність за роботу, яку виконує Туреччина", - додали в Організації.
Як повідомлялося, лідер Китаю Сі Цзіньпін вкотре висловився про війну Росії в Україні, цинічно назвавши її кризою.