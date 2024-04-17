Стало відомо, що міністри оборони США й Китаю обговорили війну РФ в Україні

Глави оборонних відомств США й Китаю провели відеоконференцію, під час якої обговорили широке коло питань двосторонніх інтересів, а також регіональної та глобальної безпеки, зокрема, й агресію РФ проти України.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Сьогодні міністр Ллойд Остін вперше поспілкувався у форматі телеконференції з адміралом Дун Цзюном, міністром національної оборони КНР. Лідери обговорили відносини США і КНР у сфері оборони та питання регіональної й глобальної безпеки»,- зауважив представник американського оборонного відомства.

За його словами, сторони серед іншого обговорили російську агресію.

«Міністр Остін порушив питання щодо неспровокованої війни Росії проти України», - зауважив Райдер.

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Він не деталізував, про які саме аспекти йшлося під час розмови.

Загалом, міністри оборони США й Китаю зосередилися на необхідності роботи прямих ліній спілкування між військовими обох країн; забезпеченні свободи судноплавства в Південнокитайському морі; останніх провокаціях з боку КНДР тощо.

Нагадаємо, заступник постійного представника Китаю при ООН Ґен Шуан заявив, що війну в Україні краще закінчити шляхом переговорів, а не за допомогою зброї.

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