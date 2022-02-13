Стало відомо, що Росія незабаром оголосить про свої дії після аналізу відповідей США та НАТО на її пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Стало відомо, що Росія незабаром оголосить про свої дії після аналізу відповідей США та НАТО на її пропозиції щодо "гарантій безпеки"

Висловлені президентом США під час телефонної розмови пропозиції багато в чому співпадають зі змістом переданих натовської та американської відповідей.

Росія найближчим часом оголосить, які дії має намір зробити після аналізу відповідей США та НАТО на її пропозиції щодо "гарантій безпеки".

Про це заявили у Кремлі, — пише "Інтерфакс".

"Було сказано, що ми вже практично завершили міжвідомче опрацювання наших можливих дій, і про це буде оголошено найближчим часом", — сказав помічник президента РФ Юрій Ушаков за підсумками телефонної розмови президентів РФ та США.

Ушаков зазначив, що висловлені президентом США під час телефонної розмови пропозиції "багато в чому збігають із змістом переданих натовської та американської відповідей.

Телефонна розмова Путіна та Байдена відбулася увечері в суботу з ініціативи американської сторони. Президенти РФ та США спілкувалися трохи понад годину.

Нагадаємо, раніше країни Європейського союзу отримали від Росії листа, в якому було написано про те, щоб ЄС юридично надав РФ "гарантії безпеки".

Варто зазначити, що іспанська газета El País опублікувала повний текст відповідей США та НАТО щодо запропонованих Росією у грудні так званих "гарантій безпеки". Так, Альянс виклав свою відповідь на чотирьох сторінках, а офіційний Вашингтон – на п'ятьох.

У Держдепі відреагували на злив письмової відповіді США та НАТО на "гарантії безпеки" РФ, зауваживши, що не побачили ознак, що вказують на несправжність оприлюдненої іспанською газетою письмової відповіді на пропозиції Росії.