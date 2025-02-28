Стало відомо, що угода про корисні копалини між Україною та США готова

Свої підписи під нею мають поставити президенти обох країн.

Угода про корисні копалини між Україною та Сполучними Штатами Америки готова 27 лютого 2025 року.

Про це в ефірі Fox Bussines заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, її мають підписати президенти двох країн.

Він підкреслив важливість угоди, наголосивши, що президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп мають офіційно підписати угоду під час зустрічі 28 лютого 2025 року.

"Вона завершена, вона на папері, і український уряд її схвалив. Завтра (28 лютого 2025 року — ред.) очікується підписання глав держав. Це угода щодо корисних копалин, нафти, газу та інфраструктурних активів. Це справді взаємовигідна угода, тому що вона зближує український народ і американську бізнес-спільноту", — заявив Скотт Бессент.

На думку міністра фінансів США, угода показує американському народу переваги для Америки. Мовляв, вона забирає можливість будь-якої корупції за умови використання найкращих американських практик.

Нагадаємо, що нова угода між Україною та США є ключовою частиною довгострокової стратегії американського президента Дональда Трампа щодо мирних переговорів між Києвом і Москвою та відновлення мирного життя українців. Про це розповів міністр фінансів США Скотт Бессент.

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