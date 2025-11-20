- Дата публікації
Стало відомо, що помер народний депутат України першого скликання
Верховна Рада України повідомила про смерть народного депутата першого скликання висловила щирі співчуття родині.
Керівництво Верховної Ради України, народні депутати та працівники Апарату Парламенту висловили глибокі співчуття у зв’язку зі смертю народного депутата України I скликання Віталія Григоровича Дробінського.
Про це інформує офіційна сторінка Верховної Ради України.
У парламенті нагадали, що під час роботи у Верховній Раді першого скликання Віталій Дробінський був членом Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін та брав активну участь у формуванні фінансової політики новоствореної української держави.
Після завершення парламентської діяльності Дробінський присвятив себе розвитку приладобудівної галузі. Він також був удостоєний звання почесного громадянина міста Умань.
У Верховній Раді висловили щирі співчуття родині та близьким покійного, відзначивши його вагомий внесок у становлення української державності.
