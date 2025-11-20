Стало відомо, що помер народний депутат України першого скликання

Віталій Дробінський / © Верховна Рада України

Керівництво Верховної Ради України, народні депутати та працівники Апарату Парламенту висловили глибокі співчуття у зв’язку зі смертю народного депутата України I скликання Віталія Григоровича Дробінського.

Про це інформує офіційна сторінка Верховної Ради України.

У парламенті нагадали, що під час роботи у Верховній Раді першого скликання Віталій Дробінський був членом Комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін та брав активну участь у формуванні фінансової політики новоствореної української держави.

Після завершення парламентської діяльності Дробінський присвятив себе розвитку приладобудівної галузі. Він також був удостоєний звання почесного громадянина міста Умань.

У Верховній Раді висловили щирі співчуття родині та близьким покійного, відзначивши його вагомий внесок у становлення української державності.

