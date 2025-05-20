Стало відомо, що Трамп просив у Путіна під час переговорів щодо війни в Україні

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

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Після телефонної розмови з Володимиром Путіним президент США Дональд Трамп зробив ще один дзвінок — цього разу президенту України Володимиру Зеленському, до якого приєдналися також лідери Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії та президентка Єврокомісії.

За даними Axios, Трамп повідомив, що Путін готує письмовий "мирний меморандум", у якому викладе умови припинення вогню та завершення війни.

Учасникам розмови Трамп сказав, що особисто попросив Путіна представити "щось, з чим люди можуть погодитися", а не чергову нереалістичну вимогу.

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Володимир Зеленський у відповідь, нагадав, що кілька попередніх спроб переговорів із Кремлем, зокрема минулого тижня, завершились безрезультатно. Президент України підкреслив, що якщо Трамп не здійснить реального тиску на Путіна, той не змінить свою позицію.

За словами джерел, розмова між лідерами мала стриманий характер, і деякі учасники були здивовані тим, наскільки позитивно Трамп сприйняв реакцію Кремля.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що розмова президента США Дональда Трампа з Путіним продемонструвала, що Росія не готова на жодні поступки.